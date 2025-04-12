Герасимов Энгельс Григорьевич 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Энгельс Григорьевич

Автор
ЛП
Полукарова Л.

мужской, родился 1927, Тула

умер 1983

Мать
Герасимова (Фатеева) Серафима Дмитриевна1907 г.р.
Дети
Гусева (Герасимова) Антонина Энгельсовна04.01.1957 г.р.
Герасимов Олег Энгельсович1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Герасимова (Фатеева) Серафима Дмитриевна

Тула

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1957

Дочь: Гусева (Герасимова) Антонина Энгельсовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Сын: Герасимов Олег Энгельсович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1983

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