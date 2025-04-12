Герасимов Энгельс Григорьевич
мужской, родился 1927, Тула
умер 1983
МатьГерасимова (Фатеева) Серафима Дмитриевна1907 г.р.
Дети
Гусева (Герасимова) Антонина Энгельсовна04.01.1957 г.р.
Герасимов Олег Энгельсович1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: скрыто настройками приватности
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1957
Дочь: Гусева (Герасимова) Антонина Энгельсовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Сын: Герасимов Олег Энгельсович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1983