Дрыгина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрыгина Анна Ивановна

Дрыгина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1916

Дочь: Дрыгина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дрыгин Василий Петрович

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: села Чардыма крестьянин Александр Иоаннов Маслов и жена крестьянская Ирина Петрова Маслова (Дрыгина)
Смерть
Неизвестно