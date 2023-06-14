Дрыгина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1916
Дочь: Дрыгина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дрыгин Василий Петрович
Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: села Чардыма крестьянин Александр Иоаннов Маслов и жена крестьянская Ирина Петрова Маслова (Дрыгина)
Смерть
Неизвестно