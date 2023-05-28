Параскева Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Анисимовна

Параскева Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

После ?.03.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 04.02.1876 ст.

Муж: Константин Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1876 ст.

Сын: Василий Константинович

Отец ребёнка: Константин Иванович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.02.1876 Чермы Василий Константинович отец крестьянин Константин Иванович мать крестьянин Параскева Анисимовна крестьянин Василий Диомидович крестьянская девица Ефимия Антоно... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1877 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Константин Иванович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После ?.03.1876