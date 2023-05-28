Параскева Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиПосле ?.03.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 04.02.1876 ст.
Муж: Константин Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1876 ст.
Отец ребёнка: Константин Иванович
Афанасьевская церковь 05.02.1876 Чермы Василий Константинович отец крестьянин Константин Иванович мать крестьянин Параскева Анисимовна крестьянин Василий Диомидович крестьянская девица Ефимия Антоно... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1877 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Константин Иванович
Афанасьевская церковь 19.03.1877 Чермы Александра Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы крестьян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.03.1876