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Шумков Борис Владимирович
Шумков Борис Владимирович
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Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
15.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Шумков Владимир Георгиевич
1950 г.р.
Мать
Яковлева Светлана Александровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1983
Отец:
Шумков Владимир Георгиевич
Мать:
Яковлева Светлана Александровна
Братск
, город Братск, Иркутская область
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