Чимин Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976
Отец: Чимин Борис Николаевич
Мать: Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1998
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Чимина)(васюнина Александра Владимировна
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чимина)(васюнина Александра Владимировна