Чимин Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чимин Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976

Отец: Чимин Борис Николаевич

Мать: Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.1998

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Чимина)(васюнина Александра Владимировна

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чимина)(васюнина Александра Владимировна