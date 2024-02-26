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Давыд Максимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Максим Козьмин (Ич)

Мать: Прасковья Васильева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Авдотья Давыдова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1818
Причина смерти: утонул

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