Давыд Максимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Максим Козьмин (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Авдотья Давыдова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1818
Причина смерти: утонул