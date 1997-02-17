Губарев Вячеслав Сергеевич
Место рожденияс. Волобуево Рыльский р-н Курской обл.
Дата рождения05.09.1934
Дата смерти17.02.1997
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934
Отец: Губарев Сергей Фëдоровтч
Мать: Губарева Матрëна
с. Волобуево Рыльский р-н Курской обл.
Рождение ребёнка
20.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губарева Валеньина Григорьевна
Смерть
17.02.1997