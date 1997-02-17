Губарев Вячеслав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

с. Волобуево Рыльский р-н Курской обл.

Дата рождения

05.09.1934

Дата смерти

17.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934

Отец: Губарев Сергей Фëдоровтч

Мать: Губарева Матрëна

с. Волобуево Рыльский р-н Курской обл.
Рождение ребёнка
20.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губарева Валеньина Григорьевна

Смерть
17.02.1997
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