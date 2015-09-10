Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна 11.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1939

Дата смерти

10.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: Можняков Митрофан Федорович

Мать: Можнякова (Пасечникова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
24.09.1965

Дочь: Шатунова (Попова) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Ф\илиппович

Рождение ребёнка
31.10.1978

Дочь: Афанасьева (Попова) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Ф\илиппович

п.Ровеньки Белгородская область
Смерть
10.09.2015

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