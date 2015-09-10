Попова (Можнякова) Зоя Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1939
Дата смерти10.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Рождение ребёнка
24.09.1965
Дочь: Шатунова (Попова) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Ф\илиппович
Рождение ребёнка
31.10.1978
Дочь: Афанасьева (Попова) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Ф\илиппович
п.Ровеньки Белгородская область
Смерть
10.09.2015