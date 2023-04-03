Кирилл Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Василий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марья Кириллова
Мать ребёнка: Авдотья Миронова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Федосья Кириллова
Мать ребёнка: Авдотья Миронова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семен Кириллов
Мать ребёнка: Авдотья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Миронова
Смерть
Неизвестно