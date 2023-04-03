Кирилл Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Василий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марья Кириллова

Мать ребёнка: Авдотья Миронова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Федосья Кириллова

Мать ребёнка: Авдотья Миронова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Семен Кириллов

Мать ребёнка: Авдотья Миронова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Миронова

Смерть
Неизвестно
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