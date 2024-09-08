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Федосейкин Владимир Владимирович

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Место рождения

Рязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка

Дата рождения

31.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1955

Отец: Федосейкин Владимир Андреевич

Мать: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
03.12.1977

Жена: Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1979

Сын: Федосейкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1984

Дочь: (Федосейкина) Марина Владимировна

Мать ребёнка: Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна

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