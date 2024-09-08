Федосейкин Владимир Владимирович
Место рожденияРязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка
Дата рождения31.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
03.12.1977
Рождение ребёнка
09.04.1979
Сын: Федосейкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1984
Дочь: (Федосейкина) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна