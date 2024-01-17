Ягдаров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1982
Отец: Ягдаров Василий Павлович
Мать: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.2011
Сын: Ягдаров Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.2017
Сын: Ягдаров Степан Александрович
Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно