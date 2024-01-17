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Ягдаров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1982

Отец: Ягдаров Василий Павлович

Мать: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.2011

Сын: Ягдаров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.2017

Сын: Ягдаров Степан Александрович

Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Татьяна Николаевна

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