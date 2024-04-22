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Ходаков Филипп Федосьевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ходаков Федосий Сергеевич

Мать: Ходакова Февронья Эрастовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.01.1853

Жена: Ходакова Параскева Петровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.07.1856

Жена: Ходакова Евдокия Вуколовна

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Морозова Фиона Филипповна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1861

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1863

Сын: Ходаков Никита Филиппович

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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