Ходаков Филипп Федосьевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
09.01.1853
Бракосочетание
06.07.1856
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Морозова Фиона Филипповна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна
Рождение ребёнка
03.01.1861
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна
Рождение ребёнка
30.08.1863
Сын: Ходаков Никита Филиппович
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Вуколовна
Смерть
Неизвестно