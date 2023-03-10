Солодовников Иван Фокеевич
Место рожденияЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Дата рождения?.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Крещение
25.11.1912
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское | МК п.Дарьинский, 1912
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно