Солодовников Иван Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Иван Фокеевич

Солодовников Иван Фокеевич

avatar

Место рождения

ЗКО, п.Дьяково, Казахстан

Дата рождения

?.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Крещение
25.11.1912
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское | МК п.Дарьинский, 1912
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close