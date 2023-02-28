Евдокимова (Кузьмина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Кузьмина) Анна Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1924

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кузьмин Иван Николаевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.01.?

Дочь: Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Евдокимов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Леонид

Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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