Евдокимова (Кузьмина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Кузьмин Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.?
Дочь: Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Евдокимов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Леонид
Смерть
1964