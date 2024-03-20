Вейденбаум Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейденбаум Наталия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1841

Сын: Вейденбаум Владимир Карлович

Отец ребёнка: Weidenbaum Karl

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.03.1842

Дочь: Александра Карловна

Отец ребёнка: Weidenbaum Karl

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.03.1844

Дочь: Вера Карловна

Отец ребёнка: Weidenbaum Karl

Рождение ребёнка
19.08.1845

Дочь: Анна Карловна

Отец ребёнка: Weidenbaum Karl

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Weidenbaum Karl

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