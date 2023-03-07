Красилов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.03.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Красилова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1971
Сын: Красилов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Красилова Лариса Николаевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно