Красилов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Алексей Михайлович

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Место рождения

Кирпильская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.03.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирпильская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Красилова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1971

Сын: Красилов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Красилова Лариса Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова Лариса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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