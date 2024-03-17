Володин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Володин Михаил
Мать: Володина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махобей Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Володина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Володина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Тамара
Смерть
Неизвестно