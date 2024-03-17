Володин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Михаил

Мать: Володина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махобей Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Володина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Володина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Тамара

Смерть
Неизвестно

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