Розанов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1894
Дата смерти21.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1894
Рождение ребёнка
25.04.1921
Сын: Розанов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Розанова Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1943
Брянск, город Брянск, Брянская область
Орджоникиджеград ныне Бежицкий район Брянска в госпитале от ран