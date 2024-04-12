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Розанов Анатолий Николаевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

16.08.1894

Дата смерти

21.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1894

Отец: не указан

Мать: Розанова Наталья Дмитриевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.04.1921

Сын: Розанов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Розанова Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Надежда Павловна

Смерть
21.09.1943
Брянск, город Брянск, Брянская область
Орджоникиджеград ныне Бежицкий район Брянска в госпитале от ран
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