Шеломенцева ’Ххх’ Светлана ххх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеломенцева ’Ххх’ Светлана ххх

Шеломенцева ’Ххх’ Светлана ххх

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.2013

Дочь: Шеломенцева Амалия Денисовна

Отец ребёнка: Шеломенцев Денис Александрович

Рождение ребёнка
22.02.2022

Дочь: Шеломенцева Аделина Денисовна

Отец ребёнка: Шеломенцев Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломенцев Денис Александрович

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