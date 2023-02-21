Шеломенцева ’Ххх’ Светлана ххх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.2013
Дочь: Шеломенцева Амалия Денисовна
Отец ребёнка: Шеломенцев Денис Александрович
Рождение ребёнка
22.02.2022
Дочь: Шеломенцева Аделина Денисовна
Отец ребёнка: Шеломенцев Денис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно