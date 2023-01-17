Салахетдинова Сония
Место рождения
Дата рождения17.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1969
Сын: Салахетдинов Раис Ринатович
Отец ребёнка: Салахетдинов Ринат
Рождение ребёнка
14.04.1973
Сын: Салахетдинов Рустам Ринатович
Отец ребёнка: Салахетдинов Ринат
Рождение ребёнка
01.06.1981
Сын: Салахетдинов Дамир Ринатович
Отец ребёнка: Салахетдинов Ринат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салахетдинов Ринат