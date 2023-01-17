Салахетдинова Сония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахетдинова Сония

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

17.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.05.1969

Сын: Салахетдинов Раис Ринатович

Отец ребёнка: Салахетдинов Ринат

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.04.1973

Сын: Салахетдинов Рустам Ринатович

Отец ребёнка: Салахетдинов Ринат

Рождение ребёнка
01.06.1981

Сын: Салахетдинов Дамир Ринатович

Отец ребёнка: Салахетдинов Ринат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахетдинов Ринат

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