Свищева Анастасия Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Анастасия Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поворин Емельян Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Поворин Минай Емельянович

Отец ребёнка: Поворин Емельян Трофимович

Рождение ребёнка
25.01.1821

Дочь: Поворина (Поворина) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Поворин Емельян Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Поворин Василий Емельянович

Отец ребёнка: Поворин Емельян Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Свищева (Свищева) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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