Свищева Анастасия Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Поворин Минай Емельянович
Отец ребёнка: Поворин Емельян Трофимович
Рождение ребёнка
25.01.1821
Дочь: Поворина (Поворина) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Поворин Емельян Трофимович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Поворин Василий Емельянович
Отец ребёнка: Поворин Емельян Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Свищева (Свищева) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич
Смерть
Неизвестно