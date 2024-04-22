Пеункова (Романова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеункова (Романова) Нина Владимировна

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Место рождения

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Романов Владимир Иванович

Мать: Романова Анастасия Яковлевна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пеунков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пеунков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеунков Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
медик
Место жительства
Неизвестно
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1988
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