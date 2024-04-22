Пеункова (Романова) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пеунков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пеунков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
медик
Место жительства
Неизвестно
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1988