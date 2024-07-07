Сидоров Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Сидоров Матвей Сидорович
Мать: Сидорова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична
Смерть
1815