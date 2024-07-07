Сидоров Петр Матвеевич 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидоров Петр Матвеевич

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Сидоров Матвей Сидорович

Мать: Сидорова Фекла

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сидоров Карп Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сидоров Матвей Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сидоров Трифон Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сидоров Ефим Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ильинична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1815

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