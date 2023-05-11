? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1904

Сын: Кривенко Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривенко Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край