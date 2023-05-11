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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1904
Сын: Кривенко Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривенко Яков Евсеевич