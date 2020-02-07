Валиева Авелина Валиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Авелина Валиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2020

Пол

Женский

Отец

1993 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2020

Отец: Валиев Али

Мать: Медведева Евгения Константиновна

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