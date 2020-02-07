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Валиева Авелина Валиевна
Валиева Авелина Валиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.2020
Пол
Женский
Отец
Валиев Али
1993 г.р.
Мать
Медведева Евгения Константиновна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2020
Отец:
Валиев Али
Мать:
Медведева Евгения Константиновна
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