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Буряков Николай

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Место рождения

Орловская область, Болховский район, село Игино

Дата рождения

1930

Дата смерти

11.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Буряков Фёдор

Мать: Бурякова Акулина

Орловская область, Болховский район, село Игино
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурякова Зоя

Казахская ССР
Рождение ребёнка
16.07.1961

Дочь: Веретенникова Екатерина

Мать ребёнка: Бурякова Зоя

Казахская ССР
Смерть
11.05.2013
Похороны
Неизвестно
Г. Волжский, п. Погромное
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