Буряков Николай
Место рожденияОрловская область, Болховский район, село Игино
Дата рождения1930
Дата смерти11.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Буряков Фёдор
Мать: Бурякова Акулина
Орловская область, Болховский район, село Игино
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурякова Зоя
Казахская ССР
Рождение ребёнка
16.07.1961
Дочь: Веретенникова Екатерина
Мать ребёнка: Бурякова Зоя
Казахская ССР
Смерть
11.05.2013
Похороны
Неизвестно
Г. Волжский, п. Погромное