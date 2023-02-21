Аксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.?
Отец ребёнка: Медведев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.07.?
Сын: Медведев Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Медведев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Максим Андреевич
Отец ребёнка: Медведев Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно