Аксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.?

Сын: Медведев Марат Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Медведев Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Максим Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Андрей Дмитриевич

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