Дерябин Алексей Савелиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Анна Иоанова
Смерть
Неизвестно