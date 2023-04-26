Дерябин Алексей Савелиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Алексей Савелиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дерябин Савелий Василиев

Мать: Дерябина Аграфена Матвеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Дерябин Ермил Алексеевич

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Дерябина Анна Иоанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Анна Иоанова

Смерть
Неизвестно
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