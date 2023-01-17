Регер (Бальцер) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регер (Бальцер) Барбара

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.03.1902

Дата смерти

22.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
1928 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Krasnowka, Alexandertal
Бракосочетание
13.?.1926

Муж: Регер Иоанн

Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Балковски Маргарита

Отец ребёнка: Регер Иоанн

722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
09.03.1928

Сын: Регер Уолтер

Отец ребёнка: Регер Иоанн

Köpental, Türkistan
Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: Элли

Отец ребёнка: Регер Иоанн

722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
04.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Иоанн

722726, Leninpol, Kyrgizstan
Смерть
22.12.1982
Talas, Kirgisien
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