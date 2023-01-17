Регер (Бальцер) Барбара
Место рождения
Дата рождения13.03.1902
Дата смерти22.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Krasnowka, Alexandertal
Бракосочетание
13.?.1926
Муж: Регер Иоанн
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Балковски Маргарита
Отец ребёнка: Регер Иоанн
722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
09.03.1928
Сын: Регер Уолтер
Отец ребёнка: Регер Иоанн
Köpental, Türkistan
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: Элли
Отец ребёнка: Регер Иоанн
722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
04.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Регер Иоанн
722726, Leninpol, Kyrgizstan
Смерть
22.12.1982
Talas, Kirgisien