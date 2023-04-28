Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.
Сын: Шведовский Антон Николаевич
Отец ребёнка: Шведовский Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1918 ст.
Отец ребёнка: Шведовский Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1920
Дочь: Феврония Николаевна
Отец ребёнка: Шведовский Николай Иванович
Смерть
Неизвестно