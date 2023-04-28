Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Муж: Шведовский Николай Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.

Сын: Шведовский Антон Николаевич

Отец ребёнка: Шведовский Николай Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.02.1918 ст.

Сын: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Шведовский Николай Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.09.1920

Дочь: Феврония Николаевна

Отец ребёнка: Шведовский Николай Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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