Машунин александр николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машунин александр николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1984

Дочь: Гончарова елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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