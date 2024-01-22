Никитченко (Писанова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936
Отец: Писанов Михаил Сергеевич
Мать: Писанова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
11.10.1961 ст.
Сын: Никитченко Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Никитченко Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1964
Сын: Никитченко Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Никитченко Геннадий Григорьевич