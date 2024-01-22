Никитченко (Писанова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитченко (Писанова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936

Отец: Писанов Михаил Сергеевич

Мать: Писанова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
11.10.1961 ст.

Сын: Никитченко Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Никитченко Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.06.1964

Сын: Никитченко Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Никитченко Геннадий Григорьевич

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