Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1888 ст.
Сын: Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Афанасьевская церковь 24.05.1888 Вилина Афанасий Тимофеевич Вилина отец крестьянский сын Тимофей Васильевич Вилина мать жена Василисса Дмитриевна Вилина крестьянин Семен Гаврилович Вилина жена Та... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.
Дочь: Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Афанасьевская церковь 18.05.1891 Вилина Константин Тимофеевич Вилина отец крестьянин Тимофей Васильевич Вилина мать жена Василисса Дмитриевна Вилина крестьянин Павел Васильевич Вилина жена Анна Ф... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1893
Сын: Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Афанасьевская церковь 19.04.1893 Вилина Георгий Тимофеевич Вилина отец крестьянин Тимофей Васильевич мать жена Василиса Дмитриевна крестьянин Димоид Федорович жена Александра Георгиевна https:/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно