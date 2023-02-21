Оглодкова (Зайцева) Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглодкова (Зайцева) Таисия Павловна

Оглодкова (Зайцева) Таисия Павловна

avatar

Место рождения

хутор Казбаш

Дата рождения

26.07.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Казбаш
Рождение ребёнка
24.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оглодков Геннадий Михайлович

Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close