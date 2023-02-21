Оглодкова (Зайцева) Таисия Павловна
Место рожденияхутор Казбаш
Дата рождения26.07.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Казбаш
Рождение ребёнка
24.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оглодков Геннадий Михайлович
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область