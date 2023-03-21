Иванов Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1899
Дата смерти05.09.1955
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1899
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Анатолий Арсеньевич
Мать ребёнка: Иванова Матрёна Васильевна
187470 Voskresenskoe, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.01.1928
Дочь: Людмила Арсеньевна
Мать ребёнка: Иванова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Матрёна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.09.1955
Похороны
Неизвестно
187470 Voskresenskoe, Leningrad Oblast Russia