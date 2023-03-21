Иванов Арсений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1899

Дата смерти

05.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1899

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Севастьянова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Анатолий Арсеньевич

Мать ребёнка: Иванова Матрёна Васильевна

187470 Voskresenskoe, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.01.1928

Дочь: Людмила Арсеньевна

Мать ребёнка: Иванова Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Матрёна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.09.1955
Похороны
Неизвестно
187470 Voskresenskoe, Leningrad Oblast Russia
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