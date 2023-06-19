Степанова Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1950
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1950
Отец: Степанов Виктор Степанович
Мать: Герасимова Анна
Рождение ребёнка
10.08.1974
Сын: Полушин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Полушин Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полушин Александр Иванович