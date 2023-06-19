Степанова Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1950

Отец: Степанов Виктор Степанович

Мать: Герасимова Анна

Рождение ребёнка
10.08.1974

Сын: Полушин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Полушин Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полушин Александр Иванович