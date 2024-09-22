Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ловыгин Лаврентий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1883
Дочь: Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна
Воспреемник Акилина Андреевна Смыкова, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Ловыгин Онисим Дмитриевич
Мать ребёнка: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область