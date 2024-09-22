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Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ловыгин Лаврентий Яковлевич

Мать: не указана

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.08.1883

Дочь: Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акилина Андреевна Смыкова, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Ловыгин Онисим Дмитриевич

Мать ребёнка: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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