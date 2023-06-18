Погодина Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1977
Сын: Карапузиков Виталий Александрович
Отец ребёнка: Карапузиков Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.07.1980
Дочь: Перевозчикова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно