Погодина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1977

Сын: Карапузиков Виталий Александрович

Отец ребёнка: Карапузиков Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.07.1980

Дочь: Перевозчикова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Николай Григорьевич