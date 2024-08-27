Авдотья Степанова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Куприянов Петр Степанович
Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Куприянова Настасья Степановна
Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Куприянов Никита Степанович
Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Куприянов Яков Степанович
Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович
Смерть
Неизвестно