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Авдотья Степанова

Место рождения

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприянов Степан Куприянович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Куприянов Петр Степанович

Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Куприянова Настасья Степановна

Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Куприянов Никита Степанович

Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Куприянов Яков Степанович

Отец ребёнка: Куприянов Степан Куприянович

Смерть
Неизвестно

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