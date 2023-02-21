Львова (Зорина) Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зорин Антон Николаевич
Мать: Зорина Агапия Семёновна
Рождение ребёнка
11.04.1891
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Львов Яков Петрович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Львов Яков Петрович
Смерть
19.08.1892
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (холера)