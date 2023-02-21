Львова (Зорина) Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Зорина) Параскева Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Антон Николаевич

Мать: Зорина Агапия Семёновна

Рождение ребёнка
11.04.1891

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Львов Яков Петрович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Яков Петрович

Смерть
19.08.1892
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (холера)
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