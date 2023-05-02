Горелова Надежда Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956
Отец: Маслов Семён
Мать: Маслова Зинаида
Рождение ребёнка
16.02.1977
Дочь: Мишнева Марина Михайловна
Отец ребёнка: Горелов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1981
Дочь: Горелова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Горелов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1988
Сын: Горелов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Горелов Михаил Николаевич