Горелова Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелова Надежда Семёновна

Горелова Надежда Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956

Отец: Маслов Семён

Мать: Маслова Зинаида

Рождение ребёнка
16.02.1977

Дочь: Мишнева Марина Михайловна

Отец ребёнка: Горелов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1981

Дочь: Горелова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Горелов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
18.04.1988

Сын: Горелов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Горелов Михаил Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close