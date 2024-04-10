Головин Федор Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Федор Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.1209. оп.1. д.226 Перепись Кунгурского уезда 1679 года л. 1) 1679-го февраля в 2[8 де(нь). Подал] переписные кунгурские книги Новгородцкого приказу подьячей Петр Ахматов. Справясь великого гос... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1665

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Усть-Иргино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1665

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1674

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1685

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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