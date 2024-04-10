Головин Федор Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.1209. оп.1. д.226 Перепись Кунгурского уезда 1679 года л. 1) 1679-го февраля в 2[8 де(нь). Подал] переписные кунгурские книги Новгородцкого приказу подьячей Петр Ахматов. Справясь великого гос... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1665
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Усть-Иргино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
Около 1665
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно