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Фролов Михаил Александрович

Место рождения

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда

Дата рождения

10.11.1922

Дата смерти

13.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922

Отец: Фролов Александр Иванович

Мать: Глазова Наталья Михайловна

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
30.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Сергеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Фролова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Сергеевна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Сергеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Александра Сергеевна

Смерть
13.03.1991
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