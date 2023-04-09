Фролов Михаил Александрович
Место рожденияКарово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Дата рождения10.11.1922
Дата смерти13.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
30.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1991