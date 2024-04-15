Чекишева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекишева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евгения Романовна

Отец ребёнка: Чекишев Роман Самойлович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чекишев Иван Романович

Отец ребёнка: Чекишев Роман Самойлович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федора Романовна

Отец ребёнка: Чекишев Роман Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекишев Роман Самойлович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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