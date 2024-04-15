Чекишева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евгения Романовна
Отец ребёнка: Чекишев Роман Самойлович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Чекишев Роман Самойлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федора Романовна
Отец ребёнка: Чекишев Роман Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно