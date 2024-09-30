Моторина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моторин Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1955

Дочь: (Моторина) Тамара Геннадьевна

Отец ребёнка: Моторин Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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