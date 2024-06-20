Мошаев Сара ג\ בכסלו — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошаев Сара ג\ בכסלו

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Исок Чолок

Мать: Имо Шолом

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шифра

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрида

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надя

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагираев Исраэль

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
1954

Сын: Алик

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Эстер

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Рождение ребёнка
1970

Сын: Рафаэль ה\ בכסלו

Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר

Смерть
2019

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