Мошаев Сара ג\ בכסלו
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Исок Чолок
Мать: Имо Шолом
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шифра
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрида
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надя
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагираев Исраэль
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
1954
Сын: Алик
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Эстер
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Рождение ребёнка
1970
Сын: Рафаэль ה\ בכסלו
Отец ребёнка: Сагираев Достай דוסתוי כ\ה באדר
Смерть
2019