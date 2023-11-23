Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холмовский Федор Иванов

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Васильевская) Юлия Федорова

Отец ребёнка: Холмовский Федор Иванов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Холмовский Федор Федоров

Отец ребёнка: Холмовский Федор Иванов

Холмовский Федор Федорович (1876 - 1912) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Федора Холмовского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял учителем в селе Малахове Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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