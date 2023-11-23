Холмовская (Потехина) Екатерина Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Васильевская) Юлия Федорова
Отец ребёнка: Холмовский Федор Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Холмовский Федор Иванов
Холмовский Федор Федорович (1876 - 1912) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Федора Холмовского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял учителем в селе Малахове Р... Показать все
Смерть
Неизвестно