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Lid Lars Johanneson Ovre

Место рождения

Voss, Hordaland, Norway

Дата рождения

1693

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1721

Жена: (Haug) Botilde Andersdatter

Рождение ребёнка
1724

Сын: Haug Anders Larsson

Мать ребёнка: (Haug) Botilde Andersdatter

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Haug (Haug) Brita Larsdatter

Мать ребёнка: (Haug) Botilde Andersdatter

Смерть
1762

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