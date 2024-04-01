Lid Lars Johanneson Ovre
Место рожденияVoss, Hordaland, Norway
Дата рождения1693
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1721
Рождение ребёнка
1724
Сын: Haug Anders Larsson
Мать ребёнка: (Haug) Botilde Andersdatter
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Haug (Haug) Brita Larsdatter
Мать ребёнка: (Haug) Botilde Andersdatter
Смерть
1762