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Сидорин Иван Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сидорин Никон Нестерович

Мать: Сидорина Наталья Сидоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сидорина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сидорина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сидорина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
03.09.1923

Сын: Сидорин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна

Кировское, Тымовский, Сахалинская область
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

По книге из музея дата рождения 1879 в селении В. Поляны, Пронского уезда, Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
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