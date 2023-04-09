Сидорин Иван Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сидорина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сидорина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сидорина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
03.09.1923
Мать ребёнка: Сидорина Ирина Владимировна
Кировское, Тымовский, Сахалинская область
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
По книге из музея дата рождения 1879 в селении В. Поляны, Пронского уезда, Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно