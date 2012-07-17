Kashpureff Eugene Vasili
Место рожденияSan Francisco, California, United States
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти17.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Отец: Kashpureff Vasili
San Francisco, California, United States
San Francisco, California, United States
Иммиграция
09.06.1951
Seattle, King, Washington, United States
Seattle, King, Washington, United States
Место жительства
Между 1953 и 1955
Место жительства
1960
Рождение ребёнка
28.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kashpureff Veleda
United States
Скрыто настройками приватности
Место жительства
01.03.1977
Место жительства
01.01.1989
Место жительства
12.11.1997
Место жительства
01.04.1999
Место жительства
01.01.2003
Место жительства
22.07.2005
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Marine
Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kashpureff Veleda
Смерть
17.07.2012