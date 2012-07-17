Kashpureff Eugene Vasili — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kashpureff Eugene Vasili

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Место рождения

San Francisco, California, United States

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

17.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: Kashpureff Vasili

Мать: Kashpureff/dordett Elizabeth

San Francisco, California, United States
San Francisco, California, United States
Иммиграция
09.06.1951
Seattle, King, Washington, United States
Seattle, King, Washington, United States
Место жительства
Между 1953 и 1955
Место жительства
1960
Рождение ребёнка
28.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kashpureff Veleda

United States
Скрыто настройками приватности
Место жительства
01.03.1977
Место жительства
01.01.1989
Место жительства
12.11.1997
Место жительства
01.04.1999
Место жительства
01.01.2003
Место жительства
22.07.2005
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Marine
Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kashpureff Veleda

Смерть
17.07.2012
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